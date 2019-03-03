Сарри ярко высказался о Жоржиньо

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о результатах полузащитника Жоржиньо.

"Жоржиньо очень силен духом, он сильная личность. Он легко играет под давлением. В последнем матче он хорошо себя показал. Во втором тайме даже лучше, чем в первом.

Он добьется успеха, но ему нужна вся команда", - сказал Сарри.

В 26 матчах за "Челси" полузащитник отметился 1 голом.

"Челси располагается на 6 месте турнирной таблицы, имея в активе 53 балла.

Читайте также: В "Челси" определились со стратегией о будущем Азара. | http://soccernews.ru