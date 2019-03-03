Сарри ярко высказался о Жоржиньо
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о результатах полузащитника Жоржиньо.
"Жоржиньо очень силен духом, он сильная личность. Он легко играет под давлением. В последнем матче он хорошо себя показал. Во втором тайме даже лучше, чем в первом.
Он добьется успеха, но ему нужна вся команда", - сказал Сарри.
В 26 матчах за "Челси" полузащитник отметился 1 голом.
"Челси располагается на 6 месте турнирной таблицы, имея в активе 53 балла.
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|Команда
|М
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|29
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|2
|Ливерпуль
|28
|69
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14