Сарри задумал значительное обновление состава "Челси"

Теги челсимаурицио сарри

Сарри задумал значительное обновление состава "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри задумал значительное обновление состава своей команды, сообщает The Times.

По сведениям издания, итальянский специалист требует приобретения футболистов, которые будут понимать его игровую философию.

Если Сарри сумеет сохранить свой пост, то летом 2019 года он будет настаивать на активной трансферной кампании.

Напомним, что на минувших выходных "Челси" проиграл "Манчестер Сити" со счётом 0:6 и по итогам тура рухнул на шестое место в турнирной таблице АПЛ. После этого болезненного поражения руководство "синих" начало рассматривать вариант со сменой тренера по ходу сезона.

Не пропустите: "Челси" выдвинул Сарри ещё одно условие. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов