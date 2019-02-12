Сарри задумал значительное обновление состава "Челси"
Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри задумал значительное обновление состава своей команды, сообщает The Times.
По сведениям издания, итальянский специалист требует приобретения футболистов, которые будут понимать его игровую философию.
Если Сарри сумеет сохранить свой пост, то летом 2019 года он будет настаивать на активной трансферной кампании.
Напомним, что на минувших выходных "Челси" проиграл "Манчестер Сити" со счётом 0:6 и по итогам тура рухнул на шестое место в турнирной таблице АПЛ. После этого болезненного поражения руководство "синих" начало рассматривать вариант со сменой тренера по ходу сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11