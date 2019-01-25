Сарри: "Заслужили победу над "Тоттенхэмом" без серии пенальти"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился эмоциями после выхода своей команды в финал Кубка Лиги по итогам противостояния с "Тоттенхэмом".

"Мы достойно отреагировали на поражение от "Арсенала". Я доволен, но продолжаю настаивать на том, что "Челси" должен сохранять такой уровень игры на постоянной основе. В последних матчах мы сталкивались с определёнными проблемами, которые в первую очередь были связаны с мотивацией. Наши игроки перестали получать удовольствие от футбола. Надеюсь, победа над "Тоттенхэмом" поможет нам вернуть должный настрой, что крайне важно. Данное противостояние нужно рассматривать в контексте 180 минут. По итогам двух матчей мы оказались сильнее по праву. Сегодня мы заслужили победу без серии пенальти" - цитирует Сарри официальный сайт клуба.

Напомним, что "Челси" после поражения 0:1 в первом матче победил в ответной встрече со счётом 2:1, и в серии пенальти оказался точнее "Тоттенхэма".

В финале Кубка Лиги "синие" сыграют с "Манчестер Сити". Поединок состоится 24 февраля на "Уэмбли".

Не пропустите: "Челси" представил Игуаина. | http://soccernews.ru