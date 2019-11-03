Сарри заявил, что де Лигт начинает прибавлять
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что думает о защитнике команды Маттейсе де Лигте, который забил победный гол в матче с "Торино" (1:0) в рамках чемпионата Италии.
"В первые 20 минут у него все не получалось, но потом он вошел в игру и второй тайм провел отлично.
Ему всего 19 лет, он пришел из лиги, где футбол более открытый и менее изощренный, где, если ты допустишь ошибку, она будет незаметна.
Он уже прибавляет, но время на адаптацию еще нужно", - сказал Сарри.
Напомним, голландец перешел в "Ювентус" из "Аякса" этим летом за 75 миллионов евро.
Не пропустите: "Ювентус" вышел победителем из туринского дерби | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Аталанта
|10
|21
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Кальяри
|10
|18
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Болонья
|11
|12
|13
|Торино
|11
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5