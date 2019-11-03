Сарри заявил, что де Лигт начинает прибавлять

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что думает о защитнике команды Маттейсе де Лигте, который забил победный гол в матче с "Торино" (1:0) в рамках чемпионата Италии.

"В первые 20 минут у него все не получалось, но потом он вошел в игру и второй тайм провел отлично.

Ему всего 19 лет, он пришел из лиги, где футбол более открытый и менее изощренный, где, если ты допустишь ошибку, она будет незаметна.

Он уже прибавляет, но время на адаптацию еще нужно", - сказал Сарри.

Напомним, голландец перешел в "Ювентус" из "Аякса" этим летом за 75 миллионов евро.

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