Сарри заявил, что использовать вместе Роналду и Дибалу тактически нелегко

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Сарри заявил, что использовать вместе Роналду и Дибалу тактически нелегко

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался по поводу игроков команды Пауло Дибале и Криштиану Роналду.

"Дибала - невероятный футболист. Единственная сложность - непросто совместить на поле двух нетипичных игроков Пауло и Роналду. Они всегда могут решить исход матча.

Нелегко их вместе использовать, но когда у нас есть два таких невероятных футболиста, нужно только адаптироваться - и в атаке, и в защите. Есть риск, что штрафная площадь соперника окажется пустой, но эта проблема очень приятная", - цитирует Сарри football-italia.

Розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт запланирован на 20 июня.

А еще: Стало известно, сколько Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту| http://soccernews.ru
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