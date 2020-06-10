Сарри заявил, что использовать вместе Роналду и Дибалу тактически нелегко

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался по поводу игроков команды Пауло Дибале и Криштиану Роналду.

"Дибала - невероятный футболист. Единственная сложность - непросто совместить на поле двух нетипичных игроков Пауло и Роналду. Они всегда могут решить исход матча.

Нелегко их вместе использовать, но когда у нас есть два таких невероятных футболиста, нужно только адаптироваться - и в атаке, и в защите. Есть риск, что штрафная площадь соперника окажется пустой, но эта проблема очень приятная", - цитирует Сарри football-italia.

Розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт запланирован на 20 июня.

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