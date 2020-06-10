Сарри заявил, что использовать вместе Роналду и Дибалу тактически нелегко
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался по поводу игроков команды Пауло Дибале и Криштиану Роналду.
"Дибала - невероятный футболист. Единственная сложность - непросто совместить на поле двух нетипичных игроков Пауло и Роналду. Они всегда могут решить исход матча.
Нелегко их вместе использовать, но когда у нас есть два таких невероятных футболиста, нужно только адаптироваться - и в атаке, и в защите. Есть риск, что штрафная площадь соперника окажется пустой, но эта проблема очень приятная", - цитирует Сарри football-italia.
Розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт запланирован на 20 июня.
А еще: Стало известно, сколько Дибала может зарабатывать в "Ювентусе" согласно новому контракту| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16