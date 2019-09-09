Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон

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Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сказал форварду Криштиану Роналду, что ждет от него много забитых голов. Об этом сообщает Tuttosport.

Итальянский специалист на встрече с португальцем заявил, что хочет чтобы футболист забил 40 голов за сезон. Отметим, что футболист дважды добирался до этой отметки.

В прошлом сезоне форвард забил 28 голов за команду.

"Ювентус" после двух туров Серии А занимает 2 место в турнирной таблице. 

А еще: Бывший игрок "Ювентуса" станет помощником Сарри| http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вальверде ждет от Месси 40 км ходьбы за сезон

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Карлыч69
Карлыч69

Дурик, тебе Месси в рот насрал, что ты его ежедневно маниакально вспоминаешь?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я думаю, это стеб и ответка вашему био мусору, в лице Пьяни, Хрысти, Петушалду и прочим высерам

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Школоло,чего материшься?В семье научили?

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