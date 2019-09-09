Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сказал форварду Криштиану Роналду, что ждет от него много забитых голов. Об этом сообщает Tuttosport.

Итальянский специалист на встрече с португальцем заявил, что хочет чтобы футболист забил 40 голов за сезон. Отметим, что футболист дважды добирался до этой отметки.

В прошлом сезоне форвард забил 28 голов за команду.

"Ювентус" после двух туров Серии А занимает 2 место в турнирной таблице.

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