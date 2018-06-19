Сарри желает заполучить в "Челси" игрока сборной России
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в лондонском "Челси", информирует Evening Standard.
По сведениям источника, переход 22-летнего хавбека армейцев на "Стэмфорд Бридж" может состояться, если этим летом "аристократов" возглавит итальянский специалист Маурицио Сарри, которому нравится игра россиянина. Предполагается, что бывший наставник "Наполи" наверняка попросит подписать перспективного футболиста в случае заключения сделки с английским грандом.
Напомним, отец Головина прокомментировал возможный переход сына в "Ювентус". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани
-
Россия и Уругвай вышли в плей-офф ЧМ-2018
-
Уругвай минимально переигрывает Саудовскую Аравию и выходит в плей-офф
-
Гимн невезению: Сборная Марокко катком прошлась по Португалии, но все равно проиграла
-
Седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 20 июня
Лента новостей
-
Иран - Испания - 0:1 (обзор)
-
Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"
-
Евссев будет работать в "Анжи"
-
"Лацио" намерен подписать игрока "Шахтера"
-
Футбольный праздник: атмосфера Чемпионата Мира в Казани
-
Арбитр отменил гол Ирана в ворота Испании после видеоповтора
-
"Интер" обменяет двух игроков на Наингголана
-
Зарплата Лопетеги в "Реале" будет намного больше, чем в сборной Испании
-
Испания открыла счет в матче с Ираном
-
Стала известна дата перехода в "Реал" украинского вратаря
-
Тренер сборной Англии получил травму перед матчем с Панамой
-
Хавбек ЦСКА пропустит полгода из-за травмы
-
Испания не сумела забить Ирану в первом тайме матча ЧМ-2018
-
Тренер сборной Уругвая назвал матч с Россией вопросом жизни и смерти
-
"Тоттенхэм" хочет купить гвинейца из итальянского топ-клуба
-
"Удинезе" шокирован "Наполи" и "Рому" ценой на молодого вратаря
-
"Наполи" предложит за Доннарумму своего основного игрока
-
Саудовская Аравия установила антирекорд Чемпионатов Мира
-
Суарес удивлен результатом матча Уругвай - Саудовская Аравия
-
Сборной России приготовили особый приз в честь выхода команды в плей-офф ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31