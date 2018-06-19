Сарри желает заполучить в "Челси" игрока сборной России

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в лондонском "Челси", информирует Evening Standard.

По сведениям источника, переход 22-летнего хавбека армейцев на "Стэмфорд Бридж" может состояться, если этим летом "аристократов" возглавит итальянский специалист Маурицио Сарри, которому нравится игра россиянина. Предполагается, что бывший наставник "Наполи" наверняка попросит подписать перспективного футболиста в случае заключения сделки с английским грандом.

Напомним, отец Головина прокомментировал возможный переход сына в "Ювентус". | soccernews.ru