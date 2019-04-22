Сарри: "Жиру участвовал в 39 матчах. В 39!...не 9, а 39"

Теги челсимаурицио сарриоливье жиру

Сарри: "Жиру участвовал в 39 матчах. В 39!...не 9, а 39"

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал информацию о том, что Оливье Жиру получает мало игровой практики. Об этом сообщает Goal.com.

"У Жиру ведь со "Славией" вышел 39 сыгранный матч в сезоне. 39-й! Не девятый… 39-й! 39-й!

В старте он выходил в 19 из 20 раз. Поэтому я не согласен с тем, что он мало играет.

Он очень важен для команды, полезен. Ему требуется много времени на восстановления, он же весит 90 кг. Дело только в этом", - сказал Сарри.

Напомним, ранее 32-летний француз заявил, что недоволен небольшим количеством игрового времени.

После 34 сыгранных матчей "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 66 очков.

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