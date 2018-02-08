Сарри зовут в "Арсенал"

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Сарри зовут в "Арсенал"Футбольный агент Федерико Пасторелло рассказал об интересе "Арсенала" к наставнику "Наполи" Маурицио Сарри.

"Сарри в основном прочат в «Арсенал».

Об Аллегри меньше разговоров, но для "Ювентуса" трудно найти лучшего тренера, чем он.

По своему опыту могу сказать, что наиболее предметные переговоры обычно проходят в тишине", – сказал Пасторелло.

Напомним, что соглашение нынешнего наставника "Арсенала" Арсена Венгера рассчитано до лета 2019 года. 

Читайте: "Наполи" хочет продлить Сарри с увеличением зарплаты http://soccernews.ru

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