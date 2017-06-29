Сарсания: "Лодыгин может перейти в ПАОК"



Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клуб может расстаться с вратарем Юрием Лодыгиным.

"Лодыгин может перейти в ПАОК. Такой вариант существует. В ближайший месяц Юрий будет с нами, но затем мы вернёмся к этой идее. В данный момент мы на него рассчитываем", - приводит слова Сарсании Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний Лодыгин провел за "Зенит" 15 матчей в чемпионате России и пропустил 9 голов. Стоит отметить, что до перехода в "Зенит" в 2013 году голкипер играл в Греции за "Ксанти" и "Эордаикос".

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