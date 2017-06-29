Сарсания: "Мак хочет в ПАОК"

Теги зенит санкт-петербургпаокроберт мак

Сарсания: "Мак хочет в ПАОК"

Спортивный директор питерского "Зенита" Константин Сарсания подтвердил, что словацкий хавбек Роберт Мак хочет перейти в ПАОК.

"У ПАОК есть желание вернуть Роберта Мака, а у самого игрока - желание перейти в ПАОК. Но пока всё в стадии разговоров, в переговоры официально мы не вступали. Будем рассматривать как возможность аренды, так и продажу игрока" - сказал Сарсания.

Напомним, что до перехода в "Зенит" 26-летний Мак выступал именно за ПАОК. 

Не пропустите: "Зенит" могут покинуть семь игроков. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Топ-10 трансферов июня

Топ-10 трансферов июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов