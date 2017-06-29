Сарсания: "Мак хочет в ПАОК"

Спортивный директор питерского "Зенита" Константин Сарсания подтвердил, что словацкий хавбек Роберт Мак хочет перейти в ПАОК.

"У ПАОК есть желание вернуть Роберта Мака, а у самого игрока - желание перейти в ПАОК. Но пока всё в стадии разговоров, в переговоры официально мы не вступали. Будем рассматривать как возможность аренды, так и продажу игрока" - сказал Сарсания.

Напомним, что до перехода в "Зенит" 26-летний Мак выступал именно за ПАОК.

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