Сарсания: "Маурисио может перейти в "Аль-Ахли"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клуб может расстаться с бразильским полузащитником Маурисио.

"Я могу подтвердить, что мы ведем с "Аль-Ахли" переговоры по возможному переходу Маурисио в эту команду", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

28-летний Маурисио выступает за "Зенит" с 2016 года, провел за клуб 33 матча и забил 4 гола.

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