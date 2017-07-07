Сарсания: "Никаких переговоров по Лодыгину не ведется"

Теги зенит санкт-петербургюрий лодыгин

Сарсания: "Никаких переговоров по Лодыгину не ведется"
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг информацию о том, что команду может покинуть вратарь Юрий Лодыгин.

"Лодыгин - вратарь "Зенита". На данный момент никаких переговоров не ведется", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летний Лодыгин задумался о смене клуба, так как перестал попадать в состав "Зенит". Интерес к голкиперу проявляет греческий ПАОК.

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