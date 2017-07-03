Сарсания: "Паредес будет одним из ключевых игроков "Зенита"

Спортивный директор питерского "Зенита" Константин Сарсания высказался о приобретении его клубом полузащитника итальянской "Ромы" Леандро Паредесе.

"Леандро Паредес - это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды. Молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля - линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.



К тому же он молодой, и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес - очень хорошая инвестиция для клуба. "Зенит" не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.



Паредес играет на позиции box-to-box ("от штрафной до штрафной") - то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом", - цитирует Сарсанию официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, Лодыгин не покинет "Зенит". | soccernews.ru