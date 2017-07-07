Сарсания: "Переговоры "Зенита" с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриуссиривер плейт

Сарсания: "Переговоры "Зенита" с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично"
Спортивный директор петербургского "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клуб близок к покупке нападающего "Ривер Плейта" Себастьяна Дриусси

"Переговоры с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично. Думаю, что скоро сообщим болельщикам хорошие новости. Что касается Павона, мы решили от него отказаться. Его в "Зените" не будет", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 21-летнего Дриусси порядка 20 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард забил 17 голов в 29 матчах чемпионата Аргентины.

Не пропустите: Канделаки: "Зенит" продал Халка за 100 миллионов долларов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов