Сарсания: "Переговоры "Зенита" с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично"



Спортивный директор петербургского "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клуб близок к покупке нападающего "Ривер Плейта" Себастьяна Дриусси.

"Переговоры с Дриусси продвигаются. В его отношении мы настроены оптимистично. Думаю, что скоро сообщим болельщикам хорошие новости. Что касается Павона, мы решили от него отказаться. Его в "Зените" не будет", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за 21-летнего Дриусси порядка 20 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард забил 17 голов в 29 матчах чемпионата Аргентины.

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