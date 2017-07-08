Сарсания прокомментировал возможное подписание "Зенитом" защитника сборной Бразилии

Теги зенит санкт-петербургсан-паулуродриго кайо

Сарсания прокомментировал возможное подписание "Зенитом" защитника сборной БразилииСпортивный директор питерского "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал возможное подписание его клубом защитника бразильского "Сан-Паулу" Родриго Кайо.

"«Подтвердить подписание Кайо не могу, но переговоры по футболисту ведутся", - приводит слова спортдира "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Трансфер 23-летнего бека оценивается в 18 миллионов евро.

Напомним, Маурисио выразил желание покинуть "Зенит". | soccernews.ru

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