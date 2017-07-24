Сарсания рассказал о ситуации с переходом Ригони в "Зенит"

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Сарсания рассказал о ситуации с переходом Ригони в "Зенит"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания дал комментарии по поводу возможного перехода в питерский клуб хавбека "Индепендьенте" Эмилиано Ригони.

"Пока контракт с ним не подписан. Переговоры продолжаются. Думаю, что всё решится в ближайшие дни" - сказал Сарсания.

Ранее агент Ригони сообщил, что футболист приедет в Сантк-Петербург в среду и подпишет с "Зенитом" четырёхлетний контракт. | http://soccernews.ru

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