Сарсания рассказал о трансферных целях "Зенита"

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Сарсания рассказал о трансферных целях "Зенита"Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о трансферных планах клуба.

По словам функционера, сейчас "Зенит" работает над приобретением защитника "Интера" Джейсона Мурильо.

"Медель был в определенный момент в списках игроков, которые могли бы пополнить клуб. Но потом из списков выбыл.  Что касается Мурильо, безусловно, главный тренер хорошо его знает, и он входит не то чтобы в шорт-лист, но в список игроков, которые интересны клубу. Тем более нам нужен центральный защитник.

Манолас и Дриусси? В ближайшее время узнаем. Сейчас часто в прессе пишут о том, что какой-то игрок отказался от перехода в "Зенит". Например, вчера прочли, что отказался Матия Настасич из "Шальке", а мы с ним даже не разговаривали и вообще не рассматривали его кандидатуру. И таких примеров сколько угодно", - сказал он.

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