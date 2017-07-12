Сарсания рассказал об исходящих трансферах "Зенита"

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Сарсания рассказал об исходящих трансферах "Зенита"Спортивный директор питерского "Зенита" Константин Сарсания рассказал об исходящих трансферах своего клуба.

"По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали. Нету - игрок "Зенита", он остается в команде. Маурисиу и Эрнани, скорее всего, покинут команду", - приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, Манчини определился с основным вратарем "Зенита" на новый сезон. | soccernews.ru

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