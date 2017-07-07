Сарсания: "Условия трансфера Смолова "Зениту" не подходят"



Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал о ситуации с возможным переходом в петербургский клуб нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

"Велись ли переговоры между "Зенитом" и Смоловым? Нет. Что вы уперлись в Смолова? Смолов находился в нашей сфере интересов, был в шорт-листе. Это не говорит о том, что мы обязательно должны остановиться на нем. Составляется целый список игроков, которые могут подойти нам на этой позиции. И Федор - лишь один из этого списка.

Дальше вступают в силу различные условия. Мы просто узнавали ситуацию по игроку. Это работа любого спортивного директора. Мы не вели никаких переговоров – поэтому говорить о том, что кто-то кому-то отказал, не имеет смысла. Мы с ним не разговаривали, даже не делали предложения, чтобы он нам отказал. Также и мы не отказывали, потому что не было официального контакта.

На текущий момент игрок с такими качествами и русским паспортом интересен "Зениту". Но условия, на которых он может оказаться в "Зените", нам не подходят", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летний Смолов отказался перейти в "Зенит", так как намерен стать игроком "Спартака".

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