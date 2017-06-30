Сарсания: "Юсупов перейдет в "Ростов"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что полузащитник Артур Юсупов близок к переходу в "Ростов". Также клуб может расстаться с защитником Ибрагимом Цаллаговым.

"Согласовываются последние детали. Думаю, сегодня-завтра ситуация разрешится. Скорее всего, да, Юсупов перейдет в "Ростов". По Цаллагову есть несколько предложений от российских клубов", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

В минувшем сезоне 27-летний Юсупов провел за "Зенит" 21 матч и забил 1 гол. На счету 26-летнему Цаллагова 1 результативная передача в 8 поединках.

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