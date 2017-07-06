Сарсания: "Зенит" готов расстаться с четырьмя футболистами"

Спортивный директор питерского "Зенита" Константин Сарсания рассказал, кто покинет команду в текущее трансферное окно.

"Мы готовы расстаться с Эрнани, Маурисиу, Йоаном Молло и Ибрагимом Цаллаговым, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет. Предложений по Цаллагову тоже нет, если будут, то рассмотрим. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника, а именно там его видит главный тренер, есть достаточное количество игроков - Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев", - цитирует Сарсанию ТАСС.

Напомним, Сарсания рассказал о трансферных целях "Зенита". | soccernews.ru