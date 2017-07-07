Сарсания: "Зенит" предложил Александру Кержакову работу в клубе"

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Сарсания: "Зенит" предложил Александру Кержакову работу в клубе"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клуб не собирается продлевать контракт с форвардом Александром Кержаковым, но хочет его удержать.

"Саша – лучший бомбардир. Мы все его уважаем и любим. Предложили ему работу в клубе. Если он примет предложение, то сам расскажет, что за должность. Что касается матча, то это не в моей компетенции, нужно у руководства спрашивать. Он достоин прощального матча и хороших проводов", - приводят слова Сарсании российские СМИ.

Напомним, что контракт 34-летнего Кержакова с "Зенитом" истек в конце июля и теперь футболист является свободным агентом.

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