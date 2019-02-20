Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом

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Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом

Жена Александра Кокорина Дарья Валитова в интервью телеканалу "Россия 1" рассказала о взаимоотношениях мужа с братом. Оба Кокориных сейчас находятся в СИЗО "Бутырка".

"Между Сашей и Кириллом очень сильная связь. Изначально в этой ситуации подошел Кирилл. Очень часто, еще раньше, он ругался с друзьями из-за Саши. Он очень-очень его любит. Когда начали писать, что он избалованный мажор, мне было смешно, потому что это абсолютный бред. Он совсем не такой. Хоть ему и 19 лет, он - ребенок. Моему ребенку 1,5 года и когда ему что-то не нравится - он лезет драться. На камерах видно, что водитель ударил первый. Сначала он ударил Мамаева, потом Кирилла. Саша не дрался. Он только растаскивал, заступался за брата. Это очень круто, что между ними такая связь.

Я знаю, что Саша винит себя за то, что Кирюша сейчас сидит. Он чувствует вину в этом", - сказала Валитова в эфире "России 1".

В начале февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года. В общей сложности футболисты пробудут под арестом полгода.

Не пропустите: Адвокаты Кокорина могут отказаться от жалобы в ЕСПЧ, но при одном условии. | http://soccernews.ru

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