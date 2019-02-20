Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом
Жена Александра Кокорина Дарья Валитова в интервью телеканалу "Россия 1" рассказала о взаимоотношениях мужа с братом. Оба Кокориных сейчас находятся в СИЗО "Бутырка".
"Между Сашей и Кириллом очень сильная связь. Изначально в этой ситуации подошел Кирилл. Очень часто, еще раньше, он ругался с друзьями из-за Саши. Он очень-очень его любит. Когда начали писать, что он избалованный мажор, мне было смешно, потому что это абсолютный бред. Он совсем не такой. Хоть ему и 19 лет, он - ребенок. Моему ребенку 1,5 года и когда ему что-то не нравится - он лезет драться. На камерах видно, что водитель ударил первый. Сначала он ударил Мамаева, потом Кирилла. Саша не дрался. Он только растаскивал, заступался за брата. Это очень круто, что между ними такая связь.
Я знаю, что Саша винит себя за то, что Кирюша сейчас сидит. Он чувствует вину в этом", - сказала Валитова в эфире "России 1".
В начале февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года. В общей сложности футболисты пробудут под арестом полгода.
Не пропустите: Адвокаты Кокорина могут отказаться от жалобы в ЕСПЧ, но при одном условии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Чертаново" заявило 14-летнего форварда, за котором следит "Манчестер Юнайтед", на сезон
-
Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси"
-
Лидер "Ювентуса" пропустит оба матча 1/8 Лиги чемпионов
-
"Анжи" получил еще один денежный перевод
-
Семь российских стадионов вошли в число претендентов на звание лучшей арены 2018 года
Лента новостей
-
Эммануэль Боатенг продолжит карьеру в китайском клубе
-
Сигурдссон рассказал о состоянии команды перед возобновлением сезона
-
"Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником
-
Саша винит себя за то, что Кирюша сидит: жена Кокорина рассказала о взаимоотношениях мужа с братом
-
"Ювентус" хочет предложить "Реалу" грандиозный обмен
-
"Чертаново" заявило 14-летнего форварда, за котором следит "Манчестер Юнайтед", на сезон
-
Семак рассказал, как чувствуют себя травмированные игроки
-
Сарри прокомментировал информацию о его возможном уходе из "Челси"
-
Лидер ЦСКА отправился на обследование в Европу
-
Владимир Путин провел встречу с президентом ФИФА
-
Стали известны результаты медосмотра Икарди в "Интере"
-
Сарри после матча 1/8 финала Кубка Англии еще не общался с руководством "Челси"
-
Лидер "Ювентуса" пропустит оба матча 1/8 Лиги чемпионов
-
"Челси" встретился с очередным кандидатом на пост главного тренера
-
Клопп опроверг информацию о конфликте с Ковачем
-
Венгер высказался о продлении контракта с полузащитником "Арсенала" Озилом
-
2
Хочу, чтобы фанаты "Ювентуса" меня уважали: Мората высказался о предстоящем матче 1/8 Лиги чемпионов
-
Один из лидеров ПСЖ вернулся к тренировкам в общей группе
-
Стало известно, сколько "Челси" заплатит Сарри в случае его отставки
-
1
Большое разочарование: Гончаренко прокомментировал травму Дзагоева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10