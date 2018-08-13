"Сассуоло" арендовал полузащитника "Милана"

Полузащитник "Милана" Мануэль Локателли перешёл в "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба.

"Нероверди" взяли 20-летнего футболиста в годичную аренду с обязательством последующего выкупа за 10 миллионов евро.

Локателли является воспитанником "Милана", за основную команду выступал с 2016 года, сыграл 63 матча и забил 2 гола.

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