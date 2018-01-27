"Сассуоло" – "Аталанта" - 0:3 (обзор)

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"Сассуоло" – "Аталанта" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура итальянской Серии А между "Сассуоло" и "Аталантой".

Не пропустите: "Аталанта" в гостях разгромила "Сассуоло". | http://soccernews.ru

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