"Сассуоло" – "Фиорентина" - 1:0 (обзор)

Теги сассуолофиорентина

"Сассуоло" – "Фиорентина" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура итальянской Серии А между "Сассуоло" и "Фиорентиной".

Не пропустите: "Фиорентина", играя в меньшинстве, уступила "Сассуоло". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 34 67
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 34 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 34 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
Полная таблица

топ-5 тегов