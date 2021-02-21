"Сассуоло" и "Болонья" не выявили победителя в матче Серии А

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"Сассуоло" и "Болонья" не выявили победителя в матче Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" сыграл вничью с "Болоньей".

"Сассуоло" - "Болонья" 1:1

Голы: Сориано, 17 - 0:1, Капуто, 52 - 1:1

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Феррари, Марлон, Мюльдюр (Толян, 71), Лопес (Распадори, 87), Локателли, Джуричич (Дефрель, 71), Маньянелли (Траоре, 46), Берарди, Капуто.

"Болонья": Скорупски, Хики, Томиясу, Ларангейра, Сумаоро, Сориано, Сванберг (де Сильвестри, 34), Орсолини (Схаутен, 62), Домингес (Бальдурссон, 81), Сансоне (Ольсен, 62), Барроу (Паласио, 62).

Удаление: Хики (30).

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