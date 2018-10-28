"Сассуоло" и "Болонья" завершили матч результативной ничьей

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"Сассуоло" и "Болонья" завершили матч результативной ничьей"Сассуоло" и "Болонья" завершили свой матч 10-го тура итальянской Серии А результативной ничьей.

"Сассуоло" - "Болонья" - 2:2

Голы: Паласио, 2 - 0:1, Марлон, 17 - 1:1, Мбайе, 56 - 1:2, Боатенг, 85 - 2:2 (пенальти).

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Маньини, Феррари, Ди Франческо (Боатенг, 63), Бурабия, Маньянелли, Рожерио, Берарди, Бабакар (Матри, 72), Джуричич (Сенси, 79).

"Болонья": Скорупски, Калабрези, Гонсалес, Эландер, Мбайе, Поли, Пульгар, Сванберг (Крейчи, 73), Паласио (Фальсинелли, 87), Сантандер, Орсолини (Джемаили, 65).

Напомним, вчера дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Эмполи". | soccernews.ru

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