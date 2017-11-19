"Сассуоло" и "Кальяри" одержали победы, "Фиорентина" и "Торино" сыграли вничью со СПАЛом и "Кьево"

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"Сассуоло" и "Кальяри" одержали победы, "Фиорентина" и "Торино" сыграли вничью со СПАЛом и "Кьево"В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" и "Кальяри" соответственно обыграли "Беневенто" и "Удинезе", а "Фиорентина" и "Торино" сыграли вничью со СПАЛом и "Кьево".

"Удинезе" - "Кальяри" - 0:1

Гол: Жоао Педро, 55 - 0:1.

Удаление: Биссарри, 90 ("Удинезе").

"Торино" - "Кьево" - 1:1

Голы: Хетемай, 14 - 0:1, Баселли, 34 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Белотти, 72 ("Торино").

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Бурдиссо, Ансальди, Баселли, Ринкон (Вальдифьори, 86), Оби (Ньянг, 66), Фальке (Беренгер, 79), Белотти, Льяич.

Удаление: Радованович, 88 ("Кьево").

СПАЛ - "Фиорентина" - 1:1

Голы: Палоски, 42 - 1:0, Кьеза, 80 - 1:1.

"Фиорентина": Спортьелло, Марио, Песселья, Астори, Оливера (Бабакар, 46), Бенасси, Санчес, Верету, Кьеза, Симеоне, Диас (Сапонара, 62).

Удаление: Ойконому, 90+2 (СПАЛ).

"Беневенто" - "Сассуоло" - 1:2

Голы: Матри, 57 - 0:1, Арментерос, 65 - 1:1, Пелузо, 90+4 - 1:2.

Нереализованный пенальти: Берарди, 90+2 ("Сассуоло").

Удаление: Летициа, 67 ("Беневенто").

Напомним, ранее "Дженоа" обыграла "Кротоне"

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12 Кальяри 13 15
13 Болонья 12 14
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 13 11
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