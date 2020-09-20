"Сассуоло" и "Кальяри" разошлись миром в Серии А

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"Сассуоло" и "Кальяри" разошлись миром в Серии А

"Сассуоло" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 1-го тура Серии А.

"Сассуоло" - "Кальяри" - 1:1 (0:0)

Голы: Симеоне, 77 - 0:1, Бурабия, 87 - 1:1.

"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Толян (Мерт Мюлдюр, 75), Рожериу (Кирьякопулос, 62), Феррари, Джуричич (Каан Айхан, 90+5), Обианг (Бурабия, 63), Локателли, Капуто, Берарди, Гараслин (Дефрель, 62).

"Кальяри": Краньо, Клаван (Пизакане, 46), Ликояннис, Валюкевич, Жоау Педру (Трипальделли, 88), Рог (Олива, 76), Нандес, Марин (Соттиль, 76), Фараго, Калигара (Дзаппа, 62), Симеоне

В следующем туре "Кальяри" сыграет с "Лацио", "Сассуоло" встретится со "Специей".

А еще: Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"| http://soccernews.ru
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