"Сассуоло" и "Кальяри" разошлись миром в Серии А
"Сассуоло" и "Кальяри" сыграли вничью в матче 1-го тура Серии А.
"Сассуоло" - "Кальяри" - 1:1 (0:0)
Голы: Симеоне, 77 - 0:1, Бурабия, 87 - 1:1.
"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Толян (Мерт Мюлдюр, 75), Рожериу (Кирьякопулос, 62), Феррари, Джуричич (Каан Айхан, 90+5), Обианг (Бурабия, 63), Локателли, Капуто, Берарди, Гараслин (Дефрель, 62).
"Кальяри": Краньо, Клаван (Пизакане, 46), Ликояннис, Валюкевич, Жоау Педру (Трипальделли, 88), Рог (Олива, 76), Нандес, Марин (Соттиль, 76), Фараго, Калигара (Дзаппа, 62), Симеоне
В следующем туре "Кальяри" сыграет с "Лацио", "Сассуоло" встретится со "Специей".
А еще: Журналист Николо Шира: Годин согласовал условия контракта с "Кальяри"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Николич высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"
-
"Бетис" и "Гранада" обыграли своих соперников в чемпионате Испании
-
"Сассуоло" и "Кальяри" разошлись миром в Серии А
-
Спортивный директор "Тамбова" подвел итоги матча РПЛ с "Локомотивом"
-
Болельщики ЦСКА поздравили Фернандеса, вывесив у отеля баннер про "Супер Марио"
-
Алькантара в первом матче за "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ
-
Воспитанник московского "Динамо" стал чемпионом Таджикистана
-
Федор Смолов принес победу "Локомотиву" над "Тамбовом"
-
"Челси" согласовал трансфер нового основного вратаря
-
Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо"
-
Стала известна сумма трансфера защитника "Барселоны" Семеду в "Вулверхэмптон"
-
Гвардиола назначил нового капитана "Манчестер Сити"
-
"Ливерпуль" обыграл "Челси" благодаря дублю Мане
-
Агент объяснил, почему "Локомотив" расстанется с Жалолиддиновым
-
"Атлетико" не может найти покупателя на Диего Косту
-
"Аякс" одержал крупную победу в чемпионате Нидерландов
-
1
СМИ назвали сроки восстановления Самуэля Жиго
-
"Барселона" теряет Мартина Брейтуэйта
-
"Шахтер" не смог обыграть "Зарю" в чемпионате Украины
-
1
"Кому нравятся "ломанные позы"? Жена Погребняка удивила фанатов необычной фотосессией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17