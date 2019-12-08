"Сассуоло" и "Кальяри" закончили ничьей, "Торино" обыграл "Фиорентину" и другие итоги матчей Серии А
"Торино" переиграл "Фиорентину" в матче 15 тура чемпионата Италии.
В параллельных встречах чемпионата "Сассуоло" и "Кальяри" закончили ничьей, а "Брешиа" минимально обыграла СПАЛ.
"Сассуоло" - "Кальяри" - 2:2 (2:0)
Голы: Берарди, 6 - 1:0, Джуричич, 36 - 2:0, Жоау Педру, 51 - 2:1, Рагатцу, 90 - 2:2.
"Сассуоло": Турати, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон (Пелузо, 46), Маньянелли, Локателли, Капуто, Джуричич (Обианг, 89), Берарди (Траоре, 74), Бога.
"Кальяри": Рафаэл, Клаван, Каччаторе, Пизакане, Пеллегрини (Ликояннис, 46), Чигарини, Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес (Рагатцу, 78), Симеоне (Черри, 46).
"Торино" - "Фиорентина" - 2:1 (1:0)
Голы: Дзадза, 22 - 1:0, Ансальди, 72 - 2:0, Касерес, 90+1 - 2:1.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 12), Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон, Базелли, Дзадза, Верди (Лаксальт, 76), Беренгер (Мейте, 58).
"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Чеккерини, Далберт, Миленкович, Бенасси, Кастровилли, Пульгар, Геззаль (Соттиль, 51), Кьеза, Влахович (Педру, 78).
СПАЛ - "Брешиа" - 0:1 (0:0)
Гол: Балотелли, 54.
СПАЛ: Бериша, Томович, Ционек, Викари, Игор, Куртич, Миссироли, Валоти (Флоккари, 58), Мурджа (Мончини, 86), Петанья, Янкович (Палоски, 71).
"Брешиа": Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Ромулу, Бизоли, Ндой (Маньяни, 66), Тонали, Балотелли (Ай, 71), Торрегросса (Доннарумма, 80).
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