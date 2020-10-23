"Сассуоло" и "Торино" завершили матч результативной ничьей
В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" сыграл вничью с "Торино".
"Сассуоло" по-прежнему занимает второе место, а "Торино" - 19-е.
"Сассуоло" - "Торино" 3:3
Голы: Линетти, 33 - 0:1, Джуричич, 71 - 1:1, Белотти, 77 - 1:2, Лукич, 79 - 1:3, Кирикеш, 84 - 2:3, Капуто, 85 - 3:3
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Айхан (Бога, 61), Кирикеш, Кирьякопулос (Рожерио, 74), Локателли, Джуричич, Лопес (Мюльдюр, 62), Берарди, Капуто, Распадори (Бурабия, 62).
"Торино": Сиригу, Бремер, Войнович, Родригес (Ансальди, 89), Войвода (Синго, 62), Линетти, Ринкон (Сегре, 89), Мейте, Лукич, Верди (Нкулу, 74), Белотти.
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