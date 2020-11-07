"Сассуоло" и "Удинезе" завершили матч безголевой ничьей

В стартовом матче 7-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" сыграл вничью с "Удинезе".

"Сассуоло" по-прежнему занимает второе место, а "Удинезе" - 19-е.

"Сассуоло" - "Удинезе" 0:0

"Сассуоло": Консильи, Айхан, Рожерио, Марлон, Феррари, Локателли, Лопес, Берарди, Траоре (Мюльдюр, 46), Бога (Дефрель, 64), Капуто.

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Нюйтинк, Родриго Бекао, Ларсен, Арслан, де Пауль, Пуссетто (Деулофеу, 65), Перейра, Самир, Окака Чука.

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