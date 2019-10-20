"Сассуоло" - "Интер" - 3:4 (видеообзор матча Серии А)

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"Сассуоло" - "Интер" - 3:4 (видеообзор матча Серии А)

Представляем видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Интер". В этой встрече победу одержали подопечные Антонио Конте. В матче было забито 7 мячей.

А еще: "Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А (видео голов) | http://soccernews.ru
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