"Сассуоло" - "Интер" - 3:4 (видеообзор матча Серии А)

Представляем видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Интер". В этой встрече победу одержали подопечные Антонио Конте. В матче было забито 7 мячей.

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