"Сассуоло" - "Интер" - 3:4 (видеообзор матча Серии А)
Представляем видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Интер". В этой встрече победу одержали подопечные Антонио Конте. В матче было забито 7 мячей.
А еще: "Интер" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А (видео голов) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|8
|12
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Болонья
|8
|9
|13
|Хеллас Верона
|8
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Сассуоло
|7
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3