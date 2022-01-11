"Сассуоло" интересуется игроком "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Диалло\Автор неизвестен
Футболист "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло может сменить клубную прописку уже в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, в аренде игрока заинтересован итальянский "Сассуоло".
Отмечается, что они уже запросили у "Юнайтед" информацию по поводу возможной аренды Диалло в январе.
Отметим, что в составе "Сассуоло" играет брат Амада - Хамед Траоре.
В нынешнем сезоне Диалло сыграл в одном матче "Манчестер Юнайтед", в котором не сумел отметиться результативными действиями.
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