"Сассуоло" - "Кальяри" - 0:0 (обзор)

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"Сассуоло" - "Кальяри" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 24-го тура итальянской Серии А, в котором "Сассуоло" и "Кальяри" сыграли в "сухую" ничью.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
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14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
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17 Кротоне 24 21
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