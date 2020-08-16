"Сассуоло" купил турка, которым интересовался "Зенит"

"Сассуоло" объявил о переходе турецкого защитника "Фортуны" Каана Айхана, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Зенит".

25-летний Айхан выступал за "Фортуну" с 2016 года, провел за клуб 121 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Шальке" и "Айнтрахт". За сборную Турции сыграл 28 матчей и забил три мяча.

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