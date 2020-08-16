"Сассуоло" купил турка, которым интересовался "Зенит"
"Сассуоло" объявил о переходе турецкого защитника "Фортуны" Каана Айхана, сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Зенит".
25-летний Айхан выступал за "Фортуну" с 2016 года, провел за клуб 121 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Шальке" и "Айнтрахт". За сборную Турции сыграл 28 матчей и забил три мяча.
Не пропустите: "Зенит" прокомментировал выход "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Мама умершего футболиста Колосова: "Скорая ехала 20 минут. Это слишком долго"
-
Объявлены арбитры на матчи 3-го тура чемпионата России
-
В Англии умер внук бывшего президента Казахстана. Он был футболистом
-
"РБ Лейпциг" и "Наполи" поборются за трансферную цель "Реала"
-
2
Пять игроков "Баварии" попали в сборную недели в Лиге Чемпионов
-
"Енисей" обыграл "Аланию" и вышел на второе место в ФНЛ
-
"Ахмат" подписал полузащитника сборной Казахстана
-
"Сассуоло" купил турка, которым интересовался "Зенит"
-
Гжегож Крыховяк не исключил вероятности смены клуба
-
"Барселона" может расстаться с Суаресом и Гризманном
-
"Атлетико" готов заплатить 40 миллионов евро за хавбека "Наполи"
-
Рональд Куман может согласиться возглавить "Барселону"
-
1
"Действия – белорусского ОМОНа - это полный беспредел". Экс-тренер сборной Беларуси высказался о протестах в стране
-
Защитник "Манчестер Сити" недоволен судейством в матче с "Лионом"
-
1
Тьяго Алькантара договорился о контракте с "Ливерпулем"
-
1
"Барселона" выставит на трансфер шестерых футболистов
-
Алексей Миранчук близок к переходу итальянский клуб
-
"Интернасьонал" подтвердил факт переговоров с ЦСКА по трансферу Фукса
-
1
Кевин де Брюйне - лучший игрок АПЛ
-
Президент Франции прокомментировал выход ПСЖ и "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20