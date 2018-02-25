"Сассуоло" - "Лацио" - 0:3 (обзор)

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"Сассуоло" - "Лацио" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 26-го тура итальянской Серии А, в котором "Лацио" в гостях разгромил "Сассуоло".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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