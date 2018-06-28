"Сассуоло" может подписать Бога

Ивуарийский полузащитник "Челси" Жереми Бога близок к переходу в "Сассуоло", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, переход футболиста может состояться уже в ближайшие дни.

В минувшем сезоне 21-летний Бога выступал на правах аренды за "Бирмингем", провел за клуб 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" близок к еще одному крупному трансферу. | http://soccernews.ru