"Сассуоло" может подписать игрока "Барселоны"

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"Сассуоло" может подписать игрока "Барселоны"

"Сассуоло" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Марлону, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет купить 22-летнего бразильца текущим летом и готов предложить за него 12 миллионов евро.

В борьбе за Марлона "Сассуоло" на сегодняшний день опережает "Саутгемптон".

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