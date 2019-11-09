"Сассуоло" на своем поле обыграл "Болонью" в матче Серии А
"Сассуоло" на своем поле обыграл "Болонью" в матче 12-го тура Серии А.
Это третье подряд поражение красно-синих.
"Сассуоло" - "Болонья" - 3:1 (1:0)
Голы: Капуто, 34 - 1:0, Бога, 68 - 2:0, Орсолини, 70 - 2:1, Капуто, 75 - 3:1.
"Сассуоло": Консильи, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон, Маньянелли, Локателли (Бурабия, 78), Капуто, Джуричич (Траоре, 61), Берарди (Дефрель, 74), Бога.
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Медель (Джемаили, 61), Поли (Схаутен, 83), Сванберг, Паласио, Крейчи, Орсолини, Сков Ольсен (Сансоне, 54).
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