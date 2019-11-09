"Сассуоло" на своем поле обыграл "Болонью" в матче Серии А

Теги сассуолоболонья

"Сассуоло" на своем поле обыграл "Болонью" в матче Серии А

"Сассуоло" на своем поле обыграл "Болонью" в матче 12-го тура Серии А.

Это третье подряд поражение красно-синих.

"Сассуоло" - "Болонья" - 3:1 (1:0)

Голы: Капуто, 34 - 1:0, Бога, 68 - 2:0, Орсолини, 70 - 2:1, Капуто, 75 - 3:1.

"Сассуоло": Консильи, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон, Маньянелли, Локателли (Бурабия, 78), Капуто, Джуричич (Траоре, 61), Берарди (Дефрель, 74), Бога.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Медель (Джемаили, 61), Поли (Схаутен, 83), Сванберг, Паласио, Крейчи, Орсолини, Сков Ольсен (Сансоне, 54).

Не пропустите: Окслейд-Чемберлен высказался о победе "Ливерпуля" над "Генком"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала"

Эмери рассказал, почему назначил Обамеянга капитаном "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 11 29
2 Интер Милан Интер Милан 11 28
3 Рома Рома 11 22
4 Лацио Лацио 11 21
5 Аталанта Аталанта 11 21
6 Кальяри Кальяри 11 21
7 Наполи Наполи 11 18
8 Фиорентина Фиорентина 11 16
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 11 15
10 Парма Парма 11 14
11 Сассуоло Сассуоло 11 13
12 Милан Милан 11 13
13 Удинезе Удинезе 11 13
14 Болонья Болонья 12 12
15 Торино Торино 11 11
16 Лечче Лечче 11 10
17 Дженоа Дженоа 11 8
18 Сампдория Сампдория 11 8
19 Брешия Брешия 10 7
20 СПАЛ СПАЛ 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов