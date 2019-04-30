"Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину" в матче Серии А (видео гола)

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"Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину" в матче Серии А (видео гола)

"Сассуоло" в гостевом матче обыграл "Фиорентину" в рамках 34-го тура чемпионата Италии (0:1).

Победный гол в забил Доменико Берарди.

"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (0:1)

Гол: Берарди, 37.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Лаурини, Миленкович, Дабо (Жерсон, 46), Верету, Фернандес (Симеоне, 75), Миральяс (Белоко, 46), Муриэль, Кьеза.

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия, Маньянелли, Сенси (Данкан, 82), Бабакар (Бога, 70), Берарди (Матри, 90+2).

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