"Сассуоло" на выезде одолел "Удинезе"

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" на выезде выиграл у "Удинезе" со счётом 2:1.

"Удинезе" – "Сассуоло" - 1:2

Голы: Аднан, 42 (автогол) - 0:1, Фофана, 44 - 1:1, Сенси, 74 - 1:2.

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Ларсен, де Пауль, Фофана (Барак, 57), Бехрами, Янкто, Видмер (Балич, 81), Лопес (Перица, 70).

"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Делль`Орко, Аджапонг (Рожерио, 81), Гольданига, Сенси, Маццителли (Кассата, 86), Политано (Маньянелли, 89), Миссироли, Лирола, Эль-Бабакар.

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