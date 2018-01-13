"Сассуоло" намерен подписать экс-защитника "Рубина"

Защитник "Лас Пальмаса" Маурисио Лемос, известный по выступлениям за казанский "Рубин", попал в сферу интересов "Сассуоло".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб намерен подписать 22-летнего уругвайца уже в январе.

В этом сезоне Лемос сыграл за "Лас Пальмас" 17 матчей, результативными действиями не отличался.

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