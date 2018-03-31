"Сассуоло" - "Наполи" - 1:1, "Кьево" - "Сампдория" - 2:1 (обзоры)

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"Сассуоло" - "Наполи" - 1:1, "Кьево" - "Сампдория" - 2:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей итальянской Серии А.

"Сассуоло" - "Наполи"

"Кьево" - "Сампдория"

Читайте также: "Наполи" потерял очки в матче с "Сассуоло", "Кьево" одержал победу над "Сампдорией". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 30 78
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 29 58
5 Лацио 30 57
6 Милан 29 50
7 Аталанта 29 47
8 Фиорентина 29 44
9 Сампдория 29 44
10 Торино 29 39
11 Болонья 30 35
12 Удинезе 29 33
13 Дженоа 29 31
14 Кальяри 29 29
15 Кьево 29 28
16 Сассуоло 29 28
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 29 24
19 Хеллас Верона 29 22
20 Беневенто 29 10
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