"Сассуоло" - "Наполи": видеотрансляция матча 27-го тура чемпионата Италии

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"Сассуоло" - "Наполи": видеотрансляция матча 27-го тура чемпионата Италии

Сегодня, 10 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Наполи".

Команда Роберто де Дзерби подходит к матчу на 12 месте в таблице с 31 очком в активе, отрываясь от зоны вылета на 13 баллов. После поражения от "Ювентуса" в прошлом туре "Наполи" потерял возможность стать чемпионом.

Игра пройдет на стадионе "Мапей". Начало - в 20:00.

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 26 56
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 26 44
6 Лацио Лацио 25 41
7 Торино Торино 26 41
8 Аталанта Аталанта 26 41
9 Сампдория Сампдория 26 39
10 Фиорентина Фиорентина 26 36
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 26 31
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 26 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 26 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 26 17
20 Кьево Кьево 27 10
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