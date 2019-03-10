"Сассуоло" - "Наполи": видеотрансляция матча 27-го тура чемпионата Италии
Сегодня, 10 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Наполи".
Команда Роберто де Дзерби подходит к матчу на 12 месте в таблице с 31 очком в активе, отрываясь от зоны вылета на 13 баллов. После поражения от "Ювентуса" в прошлом туре "Наполи" потерял возможность стать чемпионом.
Игра пройдет на стадионе "Мапей". Начало - в 20:00.
Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|26
|31
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|27
|10