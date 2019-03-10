"Сассуоло" - "Наполи": видеотрансляция матча 27-го тура чемпионата Италии

Сегодня, 10 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Наполи".

Команда Роберто де Дзерби подходит к матчу на 12 месте в таблице с 31 очком в активе, отрываясь от зоны вылета на 13 баллов. После поражения от "Ювентуса" в прошлом туре "Наполи" потерял возможность стать чемпионом.

Игра пройдет на стадионе "Мапей". Начало - в 20:00.

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

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