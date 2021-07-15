"Сассуоло" нашёл замену Локателли в "Ливерпуле"

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"Сассуоло" нашёл замену Локателли в "Ливерпуле"

Фото инстаграм Марко Груйича

"Сассуоло" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Марко Груйича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, "нероверди" видят в 25-летнем сербе замену для Мануэля Локателли, который близок к уходу в "Ювентус".

Прошлый сезон хавбек провёл в "Порту" на правах аренды. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года.

Рыночная стоимость Груйича оценивается в 15 миллионов евро.

Не пропустите: Локателли хочет в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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