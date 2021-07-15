"Сассуоло" нашёл замену Локателли в "Ливерпуле"
"Сассуоло" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Марко Груйича, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, "нероверди" видят в 25-летнем сербе замену для Мануэля Локателли, который близок к уходу в "Ювентус".
Прошлый сезон хавбек провёл в "Порту" на правах аренды. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2023 года.
Рыночная стоимость Груйича оценивается в 15 миллионов евро.
Не пропустите: Локателли хочет в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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|27
|18