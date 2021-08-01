"Сассуоло" назвал "Ювентусу" новые требования по трансферу Локателли

Фото: инстаграм Мануэля Локателли/Автор неизвестен

"Сассуоло" сообщил руководству туринского "Ювентуса" новые требования по трансферу полузащитника Мануэля Локателли, сообщает журналист Goal.com Ромео Агрести в своем твиттере.

По сведениям источника, "Сассуоло" согласен отдать игрока в аренду на год за пять миллионов евро, но через год "Ювентус" будет обязан выкупить трансфер Локателли за 30 миллионов евро. Последнее предложение "Ювентуса" было на 10 миллионов евро меньше.

В прошлом сезоне 23-летний Локателли провел за "Сассуоло" 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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