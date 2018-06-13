"Сассуоло" объявил о назначении нового тренера



Новым главным тренером "Сассуоло" назначен Роберто Де Дзерби, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал контракт с "нероверди" до леа 2020 года. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Джузеппе Якини.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне 39-летний Де Дзерби занял последнее место в Серии А с "Беневенто".

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